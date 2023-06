Vom 23. bis 25. Juni wird in der Oberen Stadt in Kronach das Historische Stadtspektakel durchgeführt. Zudem ist der 25. Juni verkaufsoffener Sonntag in der Kreisstadt. Für dieses Wochenende wird die Innenstadt zur großzügigen Fußgängerzone und stellt sich ganz den Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung. Damit die Festlichkeiten sowie der Besuch aller Gäste gut gelingen, bittet die Stadtverwaltung um Beachtung der Verkehrsführung.

Parken: Am Wochenende stehen alle bekannten und im Parkleitsystem ausgeschilderten Parkflächen zur Verfügung. Empfehlenswert ist das Parkdeck Turnerheim in der Rodacher Straße. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten in die Stadt – der Zugang ist über die neue Spitalbrücke fußläufig möglich.

Halteverbote: Um Aufbauarbeiten zu ermöglichen, gelten am Marktplatz, teilweise auch in der Lucas-Cranach-Straße und in der Amtsgerichtsstraße absolute Halteverbote.

Verkehrsbehinderung: Am Freitag, 23. Juni, kommt es wegen des Festumzugs zur Eröffnung des Stadtspektakels auf dem Streckenverlauf Kaulanger – Andreas-Limmer-Straße – Strauer Torweg ab 18 Uhr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Straßensperrungen: In der Oberen Stadt ist an diesem Tag bereits ab Mittag die Lucas-Cranach-Straße vollständig gesperrt. Die Zufahrt zur Oberen Stadt ab der Einmündung Strauer Straße ist im weiteren Verlauf wegen des Festbetriebs von Freitag, 17 bis 23 Uhr, Samstag, 10 bis 23 Uhr, und Sonntag, 10 bis 23 Uhr, bis zum Festende am Sonntagabend für Fahrzeuge aller Art gesperrt.

Aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags ist am 25. Juni der Bereich Nikolaus-Zitter-Straße, Hussitenplatz, Marienplatz und Schwedenstraße in der Kronacher Innenstadt von circa 8 bis 20 Uhr für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. red