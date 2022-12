Über 2000 Kinder und Jugendlichen haben im zu Ende gehenden Jahr die Angebote der Umweltbildungseinrichtung „Stadtoase“ des Bundes Naturschutz in Kronach genutzt. Den Abschluss bildeten vor dem großen Tauwetter zwei winterliche Projekttage in Steinbach am Wald.

Auf dem Pausenhof entfachten die Schüler der dritten Klasse in alten Kochtöpfen kleine Feuer. Die Flammen flackerten und spendeten etwas Wärme für die Hände. Sehr lustig wurde es dann beim Feuerlöschen mit Schnee .

Am nächsten Tag wanderte ein Eimer mit weißen Flocken in die Pausenhalle der Schule. Doch es handelte sich nicht um Schnee , sondern um eine sogenannte Pulpe, die man zur Papierherstellung verwendet. Im Winter versinkt so manche vertrocknete Blüte im Schnee . Beim „Schneepapier schöpfen“ geschieht das ganz dekorativ und naturkundlich mit Königskerze, Fingerhut, Hasenlattich und Adlerfarn. Es war schön zu beobachten, wie behutsam und selbstständig die Kinder der zweiten Klasse als Papiermacher arbeiteten und sich nebenbei in winterlicher Artenkenntnis übten.

Im November und Dezember war das Team der „Stadtoase“ wieder drei Wochen lang zu Gast in der Lucas-Cranach-Grundschule in Kronach . Alle Schüler der vierten Klasse erforschten einen Vormittag lang den Boden. Sie gestalteten und besuchten innerhalb weniger Minuten das „schnellste Museum der Welt“, das Vielfalt, Wasseraufnahme, Aufbau und Entstehung des Bodens anschaulich machte. Danach folgte als Winterthema „das Feuer“. Schüler der dritten Klassen stellten Tonperlen her und grillten Schokobananen.

Die Umweltbildungseinrichtung absolvierte von Januar bis Dezember insgesamt 110 Projekttage an Schulen oder in der nahen Natur mit insgesamt 2069 Kindern und Jugendlichen . Eigentlich ist es Normalität, dass die „Stadtoase“ täglich an den Start geht und mit einer Schulklasse im Landkreis umweltbildend aktiv ist. Es ist jedoch jedes Jahr wieder etwas Besonderes, weil es nur mit vielen Unterstützern, Förderern und Partnern in dieser Weise machbar ist.

So dankt der Bund Naturschutz der Stadt Kronach für die Geländebereitstellung, dem Landkreis für die finanzielle Grundsicherung und den Schulen und Lehrkräften für Anfragen, Terminplanungen und Organisationen.

Für das neue Jahr sind von März bis zu den Sommerferien wieder viele Aktionen mit Schulklassen vorreserviert. Zu feiern gibt es auch etwas: Am 21. Juni wird die „Stadtoase“ 20 Jahre alt.

Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat die Einrichtung erneut mit dem Qualitätssiegel „Umweltbildung. Bayern“ ausgezeichnet. red