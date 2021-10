Zwei Mitarbeiterinnen durfte Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann kürzlich zu ihren Dienstjubiläen gratulieren. Seit 25 Jahren ist Claudia Lorenz für die Stadt Kronach im Einsatz und schon seit 40 Jahren arbeitet Andrea Böhnlein im öffentlichen Dienst.

Claudia Lorenz war zunächst als Reinigungskraft an der Volksschule Gehülz eingesetzt. Seit acht Jahren kümmert sie sich nun um ein ordentliches Erscheinungsbild der Lucas-Cranach-Grundschule. Bürgermeisterin Hofmann dankte der Jubilarin für die Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihren Dienst verrichtet. Gerade bei Schulhäusern werde ein hoher Anspruch an die Sauberkeit gelegt.

Seit 1981 ist Andrea Böhnlein inzwischen bei der Stadt Kronach in der Liegenschaftsverwaltung beschäftigt und vornehmlich mit Vermietungen und Verpachtungen befasst. In dieser Funktion stehe sie in direktem Kontakt mit den Bürgern und sei eine kompetente Ansprechpartnerin für die örtlichen Vereine, so das Stadtoberhaupt. Diese Herausforderung bewältige Andrea Böhnlein mit Bravour. Dieser war es wichtig zu betonen, dass ihr die Tätigkeit immer Spaß gemacht habe.

Personalreferentin Sonja Witterauf gratulierte ebenfalls zu den Dienstjubiläen. Die langjährige Bindung an den Arbeitgeber sei ein besonders schöner Anlass, auch entspre-chend gewürdigt zu werden. red