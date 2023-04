Bei der Jahreshauptversammlung des Fanclubs Nordhalben des FC Bayern München konnten die bisherigen Vorsitzenden Steffen Deuerling und Tanja Müller-Ruf berichten, dass im vergangenen Jahr das Vereinsleben endlich wieder Fahrt aufgenommen hat. Den Anfang machten ein Bierkopfturnier und der Zweikampf gegen die Nurner. Ein Highlight war sicher die Vier-Tages-Fahrt im Mai ins Zillertal, an der 55 Personen teilnahmen. Ein Fanclub-Fußballturnier, die Wander-Biergarten-Tour in Bamberg und das Fußballspiel in München gegen Mönchengladbach folgten.

Die Wahlergebnisse

Bei den Vorstandswahlen ergaben sich zahlreiche Neuerungen und Änderungen. So wurden André Wunder zum neuen Vorsitzenden und Isabella Burger zu seiner Stellvertreterin gewählt. Der dritte Vorsitzende ist entfallen. Webmaster bleibt weiterhin Jürgen Sesselmann, ebenfalls der Kassier Volker Sesselmann . Pauline Ruf übernimmt neu das Amt der Schriftführerin und Alexander Geßner wird neuer sportlicher Leiter. Beisitzer sind Tanja Wunder, Thomas Schlee, Kai Burger, Lars Büttner und Bianca Wunder. Die Kasse prüfen in Zukunft Sabine Wunder und Luisa Hertel.

Ehrungen und Ausblick

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Daniela Lorenz und Rüdiger Baier geehrt. Der Vorstand bedankte sich für die jahrelange Treue zum Verein.

Als feste Termine wurden bisher nur das Weinfest am 16. September, der Zweikampf gegen Nurn im November und die Jahresabschlussfeier am 30. Dezember bekannt gegeben. red