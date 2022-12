Stockheim ist nach wie vor eine Hochburg bei der Absolvierung des „Deutschen Sportabzeichens“ in Gold , Silber und Bronze. Begeistert waren die Prüfer Michaela Geiger , Jürgen Beez und Richard Bär von den Ergebnissen. An der Verleihung beteiligte sich in der Stockheimer Schulturnhalle der Referent für das Deutsche Sportabzeichen im Kreis Kronach, Harald Kaiser, der das langjährige Engagement des TSV 1889 Stockheim würdigte. Beispielhaft sei insbesondere der Breitensport des 500 Mitglieder zählenden Sportvereins, so Kaiser.

Auch in diesem Jahr gab es mit 34 Teilnehmern bei der traditionellen Sportabzeichenverleihung des TSV unter der Leitung von Jürgen Beez, die nun zum 45. Male erfolgte, erneut eine sehr gute Beteiligung.13 Kinder und Jugendliche sowie 21 Erwachsene stellten sich den Prüfern. Eine beachtliche Ausdauer zeigen seit Jahren Richard Bär (43), Jürgen Teichmann (38), Hans Graf (37) und Ralf Apel (35 mal Gold ). Dafür gab es Sonderapplaus.

Bisher wurden beim TSV Stockheim 1253 erfolgreiche Einzelprüfungen abgelegt. An dieser bemerkenswerten Erfolgsbilanz hatte vor allem Philipp Reißenweber aus Haßlach bei Kronach, der 32 Jahre mit großer Einsatzfreude für die Sportabzeichenabnahme verantwortlich zeichnete, wesentlichen Anteil. Maßgeblich unterstützt wurde er in den letzten Jahrzehnten außerdem durch Ehrenmitglied Hilmar Welscher.

Vor der Verleihung erfreute der TSV-Nachwuchs unter der Leitung von Sonja Karl und Cora Rohland mit tänzerischen Darbietungen.

Folgende Sportabzeichen wurden durch Jürgen Beez und Harald Kaiser verliehen: Erwachsene, Gold : Sophie Körner-Tröbs, Jürgen Beez, Michael Schreiner, Christel Beez, Maren Haslach-Häfner, Andrea Schreiner, Stefan Nickol, Richard Bär, Thomas Hanna, Ralf Apel, Hans Graf , Martina Kestel, Jürgen Teichmann, Luisa Bischoff und Lukas Tröbs.

Erwachsene, Silber : Klaus Fröba, Jeanette Rohland, Annalena Nickol, Pia Neubauer, Marie Häfner. Erwachsene, Bronze: Cora Rohland.

Siebenmal Gold und sechsmal Silber verteilten die Prüfer unter den Jugendlichen: Gold gab es für Anna Biesenecker, Helena Heinlein, Johanna Heinlein, Lea Grünbeck, Magdalena Müller , Anna Luisa Scherbel und Emma Grebner. Silber erreichten Nela Simona, Luisa Pfadenhauer, Marietta Keim, Marie Ehrsam, Johanna Wich und Laura Rohland .

Ein besonderes Jubiläum gab es für Christel Beez. Die engagierte Sportlerin und TSV-Vorstandsmitglied schaffte zum 30. Male das Sportabzeichen in Gold . gf