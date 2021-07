Bis vor kurzem ähnelte das Kleintierzimmer des Tierheims Kronach einer Kaninchen-Babystube! Fünf kleine Langohr-Babys hoppelten munter durch die Gegend – jedes in einer anderen Farbe und eines süßer als das andere. Drei der Mini-Mümmelmänner haben inzwischen aber schon neue Familien gefunden. Zurück geblieben sind zwei kleine Rammler: Spikey, braun-schwarz meliert mit weiß, und der schwarze Skippy.

Trotz aller Goldigkeit darf man sich die Entscheidung, einen kleinen Mümmelmann zu adoptieren, natürlich nicht zu leicht machen. Hat man wirklich genügend Zeit und Lust, Gehege auszumisten, zu füttern und sich mit den Nagern zu beschäftigen? Und das nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern konstant und zuverlässig über Jahre hinweg? Hat man überhaupt Platz für ein großes Gehege? Und was tun, wenn man mal krank ist oder in Urlaub fahren will? All dies muss vorher gut durchdacht sein, denn die Häschen sind keine Stofftiere, die man in der Ecke sitzen lassen kann, wenn man gerade keine Lust oder Zeit hat.

Aus diesem Grund sollte man auch nie dem Wunsch eines Kindes nach einem Häschen nachgeben, wenn man nicht selbst hundertprozentig dahintersteht. Zu schnell ist bei Kindern die Lust auch wieder verflogen. Auch können sie unwissentlich viel Schaden bei den kleinen Nagern anrichten. Daher sollten sie sich (je nach Alter natürlich) nur unter Aufsicht um die Häschen kümmern und die Erwachsenen sollten ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ganz wichtig ist auch, dass ein Zwergkaninchen nicht allein gehalten wird, denn das ist Tierquälerei . Ideal wäre ein Pärchen aus Rammler und Weibchen, wobei der Rammler natürlich unbedingt kastriert werden muss, um unerwünschten Nachwuchs im Gehege zu vermeiden.

Wer sich für Spikey und/oder Skippy interessiert, kann sich im Tierheim Kronach unter der Telefonnummer 09261/20111 melden. red