Von Freitag auf Samstag tobten sich ein unbekannte Täter im Bereich des Spielplatzes aus. Sie machten sich unter anderem über eine Überdachung, einen Hydranten, einen Zigarettenautomaten und ein Verkehrszeichen her. Mit blauer und schwarzer Sprühfarbe beschmierten sie die Sachen und richteten so einen Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro an. Hinweise bitte an die Polizei in Ludwigsstadt unter Tel. 09263/975020.