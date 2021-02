Der am 27. Februar geplante Neubürgerempfang muss coronabedingt ausfallen. Wie Bürgermeisterin Angela Hofmann im Umwelt- und Sozialausschuss bekanntgab, werde nun als Ersatz ein kontaktloses "Willkommenspaket" für die neuen Mitbürger geschnürt.

Die Grünen und die Frauenliste hatten angefragt, ob es eine Möglichkeit gebe, die Zahl der Plastikbeutel in den städtischen Abfallbehältern zu reduzieren. Nein, lautete die Antwort, aus Gründen des Arbeitsschutzes sollte ein direkter Kontakt mit Müll vermieden werden. Eine Gesundheitsgefährdung müsse ausgeschlossen werden. Überdies würde das Ausleeren er-schwert, weil die Behälter verschraubt sind und der Abfallbehälter über die Bordwand des Fahrzeugs gehoben werden müsste. Zudem hätten es Tiere wie Ratten leichter, an den Inhalt zu gelangen.

Bei der Auswahl der Beutel werde schon jetzt auf umweltschonende Aspekte geachtet, hieß es von der Verwaltung. Peter Witton regte an, dass an Buswartehäuschen spezielle Mülleimer für Zigarettenkippen angebracht werden sollen.

Unter der Überschrift "Grünflächenmanagement" berichtete Martin Burger über Blühflächen im Kronacher Stadtgebiet und im Frühjahr geplante Baumpflanzungen. Matthias Simon regte eine Baumpflanzung am Kreisel in der Nikolaus-Schmidt-Straße an, und Klaus Simon hielt es für eine gute Sache, eine weitere Blühfläche im Bereich Kaulanger-/ Kreuzbergstraße zu schaffen.

Marco Deuerling, Leiter der neuen Abteilung Technische Dienste, stellte den Ausschussmitgliedern die 24 städtischen Kinderspielplätze vor, von denen künftig jährlich zwei erneuert werden sollen. 2021 sei die Neugestaltung von Spielplätzen in Ziegelerden und Dörfles mit einem Kostenansatz von je 60 000 vorgesehen.

2022 seien die Anlagen im Stadtgraben und in Knellendorf an der Reihe. Für den Unterhalt des LGS-Spielplatzes ist zudem ein jährlicher Haushaltsansatz von 10 000 Euro hinterlegt.

Im Hochwasserbereich

Anträge für einen Spielplatzneubau in Dörfles waren sowohl in der Bürgerversammlung , als auch von der Gruppierung "Zukunft Kronach " gestellt worden. Laut Angela Hofmann kämen als mögliche Standorte die sogenannte Eisfläche oder ein Grundstück in der Nähe der Staatsstraße 2200 in Frage. Matthias Simon brachte das Grundstück nahe des Dörfleser Angers ins Spiel, auf dem sich bereits eine Tischtennisplatte und ein Fußballtor befänden. Abteilungsleiter Deuerling gab zu bedenken, dass dieses Gelände im Hochwasserbereich liegt und mehrmals im Jahr überschwemmt wird. Zum weiteren Vorgehen regte die Bürgermeisterin die Einrichtung einer Spielplatzkommission an, die sich mit der Klärung der Standortfrage und der Ausgestaltung des Spielplatzes befassen soll. Dem Vorschlag folgte das Gremium einstimmig. Ein erstes Treffen ist bereits für Anfang März angedacht.

Stadtkämmerer Wolfgang Günther informierte noch über den Antrag der Gruppierung "Zukunft Kronach " auf Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge . Als mögliche Standorte wurden der neue Parkplatz hinter der Festung Rosenberg , der Rathausparkplatz, der Kaulanger, das Parkdeck in der Rodacher Straße, die Parkplätze im Umgriff des Erlebnisbades "Crana Mare" und der Bereich Flügelbahnhof genannt. Martin Panzer brachte noch den Konrad-Popp-Platz ins Spiel.

Der Ausschuss begrüßte den Antrag zwar. Aus Kostengründen wurde jedoch die Verwaltung beauftragt, mit den Stadtwerken Kronach Betreibermodelle auszuloten, schließlich handle es sich um keine Pflichtaufgabe der Kommune. red