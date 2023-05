Der Spielmannszug Schmölz hat beim 33. Landesturnfest mit Bundesturnermusikertreffen Innenminister Joachim Herrmann während eines Festzugs musikalisch begleitet. Kürzlich machten sich laut Pressemitteilung des Vereins 21 Spielleute auf den Weg nach Regensburg. Nachdem das Quartier in Neutraubling bezogen worden war, ging es nach Regensburg zum Dultplatz, wo das erste Standkonzert auf der großen Bühne stattfand. Im Anschluss gab es zur Eröffnungsfeier noch ein Gemeinschaftskonzert, an dem über 900 Spielleute teilnahmen.

Der Höhepunkt des Tages

Am Samstag hieß es frühzeitig aufstehen, denn das erste Standkonzert fand bereits um 9.30 Uhr am Kohlenmarkt statt. Der Höhepunkt des Tages war der kurze Festzug mit dem Innenminister . Vom Haidplatz, wo zuvor eine Podiumsdiskussion stattgefunden hatte, marschierten die Beteiligten durch die Fußgängerzone zum Neupfarrplatz. Weiter ging es um 16 Uhr an der steinernen Brücke/Wurstkuchl zum nächsten Standkonzert. Der Sonntag nahm einen etwas gemütlicheren Anfang: Nach dem Frühstück wurde die Unterkunft geräumt und man machte sich langsam auf den Weg nach Regensburg. Da stellte der Spielmannszug sein Können um 15 Uhr in der Maximilianstraße/Ernst-Reuter-Platz in einem Standkonzert erneut unter Beweis. Unterstützung bekam der Spielmannszug von Pierre Mühlfeld. Der ist Mitglied, jedoch seit März 2022 als Zimmermann auf der Walz. Er hielt sein Versprechen und reiste extra nach Regensburg, um mit der Tuba zu unterstützen. Das Wiedersehen war nach 14 Monaten sehr freudig. Gegen 17 Uhr trat man die Heimreise an und ließ das Wochenende während einer Einkehr Revue passieren. red