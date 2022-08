Einmal mehr handelte es sich um Spendenzwecke querbeet durch viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Bedacht wurden sechs Vereine, das katholische Pfarramt sowie die Grundschule Teuschnitz, das Kreiskulturreferat am Landratsamt Kronach , der Markt Pressig und die Stadt Ludwigsstadt sowie die Jugendfeuerwehr Landkreis Kronach .

„Es ist es uns wichtig, dass die Gelder breit in die Region fließen und hier möglichst vielen Menschen zugutekommen“, sagte Bereichsleiter Gerhard Zettel bei der Übergabe. Gerne trage man mit einem Zuschuss zu Projekten oder Anschaffungen bei, die sonst aus finanziellen Gründen nicht in dieser Form möglich wären. Insgesamt will die VR-Bank bis zum Jahresende in den beiden Landkreisen Kronach und Kulmbach Spenden von rund 200.000 Euro getätigt haben. Ermöglicht wird dies durch das Gewinnsparen – eine Kombination aus Sparen und Lotterie. Der monatliche Lospreis beträgt fünf Euro . Vom Loseinsatz werden vier Euro gespart – ein Euro wird für die Verlosung eingesetzt. Mit jedem Los werden 25 Cent zur Unterstützung karitativer und mildtätiger Institutionen, Einrichtungen und Vereine verwendet.

Diese Projekte werden unterstützt

Das katholische Pfarramt Teuschnitz wird von den Spendengeldern Materialien für den Bibliotheksführerschein der „Bibliothek im Alten Torhaus“ kaufen. Die Jugendfeuerwehr Landkreis Kronach freut sich über Unterstützung beim Kreisleistungsmarsch der Jugendfeuerwehren im Landkreis und die privilegierte Schützengesellschaft Ludwigsstadt über den Zuschuss zum Vogelschießen. An der Teuschnitzer Grundschule werden mit den Geldern neue Pausenspiele angeschafft. Das Kreiskulturreferat des Landratsamtes Kronach plant das Sponsoring für Stammkarten für den Kreiskulturring 2022 und 2023.

Die VR-Bank unterstützt außerdem die Fun-Biker Steinbach am Wald bei ihrem Wertungslauf und den Markt Pressig beim Ferienprogramm. Der Stadt Ludwigsstadt wird das Jubiläum 800 Jahre Lauenstein bezuschusst. Der TSV Ludwigsstadt steckt die Spende in die Ausstattung und Instandhaltung der Sportanlage, während die Sportvereinigung Rothenkirchen damit neue Trainingsanzüge finanzieren will. Einen Zuschuss für sein 25. Vereinsjubiläum erhält der Hauswirtschaftliche Fachservice, und auch der SV Friesen darf sich über einen Zuschuss für das 100. Vereinsjubiläum freuen.