Das Unicef-Team Kronach spendet 1500 Euro für Kinder in der Ukraine (1000 Euro ) und in Somalia (500 Euro ). Das ist der Erlös aus einer erfolgreichen Weihnachtsaktion am Kronacher Weihnachtsmarkt . Das Unicef-Team unter Leitung von Gisela Schardt hatte zum Weihnachtsmarkt in Kronach viele schöne und attraktive Preise für eine Tombola zusammengestellt. Das Team stand zum Verkauf selbst etliche Stunden am Weihnachtsmarkt und verkaufte an drei Tagen Unicef-Weihnachtskarten.

Der ehemalige Bürgermeister von Mitwitz und jetzige Ehrenbürger, Hans-Peter Laschka , stellte sich als Nikolaus zur Verfügung. Besonderer Dank des Unicef-Teams gilt den Organisatoren des Weihnachtsmarktes Kronach von „Kronach erleben“ für die Standzuweisung.

Zur Begründung ihrer Spenden an Kinder in der Ukraine und Somalia am Horn von Afrika sagt das Team, dass im Ukraine Krieg Kinder unter Stress und an Angst leiden würden. Nach Schätzungen von Unicef sind mittlerweile rund vier Millionen Kinder dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Weit über 1000 Mädchen und Jungen wurden nach UN-Angaben bisher schon getötet oder verletzt. Auch die psychischen Belastungen sind für die Kinder gewaltig. Schulen, Krankenhäuser und lebenswichtige zivile Infrastruktur wie die Wasser- und Stromversorgung sind zerstört oder beschädigt.

Das Leid jetzt in dieser kalten Jahreszeit ohne Heizung, Wasser und Strom und oftmals auch ohne Wohnung sei unermesslich.

Angesichts des großen Hilfsbedarfs ruft Unicef Deutschland weiter zu Spenden auf.

Not, vor allem Hungersnot herrscht am Horn von Afrika in Somalia. Kinder und Familien leider unter einer verheerenden Dürre. Trinkwasser und Lebensmittel seien lebensbedrohlich knapp.

Hunderttausende seien inzwischen auf der Flucht vor den Folgen des Klimawandels. Viele Regionen in Somalia, Kenia und Äthiopien leiden unter schweren Dürren. Brunnen versiegen, Ernten vertrocknen. Eltern können ihre Kinder kaum noch versorgen, denn es gibt fast kein Wasser mehr. Die Hungersnot sei unvorstellbar, sagen die ehrenamtlichen Helfer vom Unicef-Team Kronach und haben sich entschlossen, zu spenden. Sie rufen auf, wer kann, sollte etwas an die Unicef-Kinderhilfe geben. eh