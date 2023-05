Sigrids Kosmetikstudio in Pressig feierte 25-jähriges Bestehen. Zum Silberjubiläum erbat die Geschäftsinhaberin statt Geschenke eine Spende an das Tierheim in Kronach. Die Gratulanten und Kunden verschafften sich in den Räumen einen Einblick in das breite Spektrum an Angeboten.

Bürgermeister Stefan Heinlein wertete Sigrids Kosmetikstudio als eine Bereicherung für den Markt Pressig und dankte der Inhaberin und Gründerin Sigrid Wagemann für ihre Standorttreue zu Pressig und auch für ihr ehrenamtliches Engagement in Vereinsleben und Gesellschaft.

Bastelaktion der Enkel

Die Inhaberin Sigrid Wagemann freute sich über die Spendensumme von 1000 Euro, die an das Tierheim Kronach geht. Sie dankte allen, die zur Jubiläumsfeier beigetragen und sie mitorganisiert hatten. Besonderer Dank galt den Enkelkindern, die durch ihre Bastelarbeiten dazu beigetragen hatten, die Spendensumme von 1000 Euro zu erreichen.

In Privatinitiative trugen auch Bürgermeister Stefan Heinlein, Ex-Bürgermeister Rainer Detsch aus Stockheim, Gary Krebs aus Welitsch und Cosi aus Pressig mit ihrer gelungene „Daumen-hoch-Aktion” ebenfalls zur Spendensumme bei.

Die Geschäftsinhaberin freute sich über alle Glückwünsche von Kunden, von denen ihr einige schon 25 Jahre die Treue halten.

Karl-Heinz Hofmann