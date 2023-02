Feiern und dabei Gutes tun – das wollte Jens Korn aus Wallenfels bei seinem kürzlich begangenen 50. Geburtstag . Es kamen Freunde, Familie und viele Bekannte, Vereinsmitglieder und Mitarbeiter. Das Wichtigste war der große Spendentopf, denn Korn wollte keine Geschenke, sondern Spenden sammeln. „Ich möchte den Menschen, die es dringender benötigen, helfen. Ich selbst hab’ doch alles, was ich brauche“, betonte Korn. Dass die Resonanz allerdings so groß werden würde, hätte sich der Jubilar aber doch nicht vorgestellt. Sogar nach seinem Geburtstag gingen noch Spenden ein und so kam am Ende ein Betrag von 3100 Euro zusammen.

Kürzlich übergab Jens Korn diese Geburtstagsspenden: etwa an Pfarrer Paul Ngole, Generalvikar der Diözese Moroto in Uganda. Vielen Wallenfelsern dürfte der Geistliche noch als fröhlicher, aufgeschlossener Mann bekannt sein, der 2018 zur Urlaubsvertretung in der Pfarrei St. Thomas war. Der Kontakt nach Wallenfels riss eigentlich nie ab und nun hat er um Hilfe gebeten, da in Uganda eine Hungersnot herrscht und viele Menschen schon gestorben sind. Mit der Spende von 1550 Euro will Korn hier einen kleinen Teil zur Hilfe beitragen.

Geld für Kapellensanierung

Das zweite Projekt der Geburtstagsspenden ist die Kapelle im Ortsteil Dörnach. Klein, aber doch der Mittelpunkt des kleinen Dorfes, führt sie seit 1939 hier die Menschen zusammen. Der Altar ist sogar noch viel älter und stand schon in der alten Holzkapelle am gleichen Platz. Doch der Zahn der Zeit nagt am denkmalgeschützten Gebäude. Der Dachschiefer muss dringend erneuert werden und der alte Altar braucht unbedingt eine Renovierung. Wie Helmut Partheymüller von der Dorfgemeinschaft Dörnach sagte, werden Kosten in Höhe von etwa 30.000 Euro anfallen. Korn brachte dafür einen Spendenscheck, ebenfalls in Höhe von 1550 Euro. sd