Eine Spende über 10.000 Euro hat Jürgen Wittmann, Stiftungsrat der „Koinor-Horst-Müller-Stiftung“, an die Lebenshilfe Kronach übergeben. Er erläuterte den Leitgedanken der gemeinnützigen Stiftung . Demzufolge hatte Horst Müller 1953 das Unternehmen Koinor Polstermöbel in Michelau gegründet, das er als Inhaber bis 1991 leitete. Sein soziales Engagement fand Ausdruck in der Gründung der gemeinnützigen „Koinor-Horst-Müller-Stiftung“ im Jahre 2000. Die Stiftung wird von einem Stiftungsrat geleitet und vom Stiftungsvorstand gemanagt.

„Bei den Zuwendungen sieht man sich insbesondere der Region verpflichtet“, erläuterte der Stiftungsrat. So bedachte die Stiftung beispielsweise schon des Öfteren „1000 Herzen für Kronach“ oder den Hospizverein Kronach sowie verschiedene Institutionen in Lichtenfels, Coburg und Kulmbach. Insgesamt wurden hierfür seit der Gründung bislang rund 3,7 Mio. Euro ausgeschüttet.

Konzept der frühen Hilfe

„Vom Aufgabenbereich der Frühförderstelle haben viele eine ungenaue Vorstellung“, erklärte Frühförderstellen-Leiterin Elisabeth Naß, die die Spende voller Dankbarkeit gemeinsam mit Lebenshilfe-Geschäftsführerin Silke Reitzenstein und dem Vorsitzenden Florian Kleine-Herzbruch entgegennahm. Bei den beiden Frühförderstellen − in der Nikolaussiedlung in Kronach und im „Haus für Generationen“ in Hirschfeld − handelt es sich um ein von der Lebenshilfe auf den Weg gebrachtes Konzept der frühen Hilfe. Das freiwillige kostenlose Angebot richtet sich an alle Eltern, deren Kinder bei der körperlichen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen oder sozialen Entwicklung Unterstützung brauchen – mit dem Ziel, diese fit für die Regelschule zu machen. Vor rund neun Jahren eröffnete die Frühförderstelle eine Außenstelle in Steinbach am Wald. 2022 zog man damit insbesondere aus Platzgründen nach Hirschfeld um. Die neuen Räume mussten gemäß den Anforderungen ausgestattet werden, wobei der Verein die Kosten für das Mobiliar aus Eigenmitteln aufbringen musste.

Inzwischen kommen jährlich etwa 40 Kinder aus den Gemeinden des oberen Frankenwaldes zur Beratung und Diagnostik sowie zur heilpädagogischen Förderung in die Außenstelle, in Kronach sind es circa 130. Auch begleitende medizinische Therapien wie Logopädie , Ergotherapie und Physiotherapie − finden statt. hs