750 Euro hat der SPD-Ortsverein Kronach dem Sozialladen der Caritas übergeben. Sabine Gross, die die Spendenaktion bei der Weihnachtsfeier initiiert hatte, unterstrich bei der Übergabe im „Lädla“, dass es heute wichtig sei, zusammenzuhalten und bedürftige Menschen zu unterstützen.

Sie übergab den Erlös mit Vorsitzendem Ralf Völkl und Stadtrat Klaus Simon an die Caritas-Geschäftsführerin Cornelia Thron, den Vorsitzenden Hans-Jürgen Möhrle und Silvia Tübel, die das „Lädla“ organisiert. Die bedankten sich herzlich und erläuterten bei einem Rundgang, dass die Einrichtung von rund 65 ehrenamtlichen Kräften getragen wird, die die Waren in den Supermärkten abholen und im Laden verkaufen. Etwa 1800 Personen könne man so Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs weit unter dem üblichen Preis anbieten. vz