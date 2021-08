Eine Einführung in die Permakultur und Wildniskultur gibt es am Samstag, 14. August. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz des Naturbads . Chris Bumann wird den Teilnehmern die wichtigsten Grundsätze der Perma- und Wildniskultur erklären. Mitzubringen sind Notizblock und Stift sowie eventuell Bilder oder Pläne des eigenen Gartens. Anmeldung unter Telefon 0176/74692807 oder per E-Mail an rusticuschrisbumann@ gmail.com erbeten. red