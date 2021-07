Eine Einführung in die Permakultur und Wildniskultur gibt es am Samstag, 24. Juli. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz des Naturbads Nordhalben. Chris Bumann wird den Teilnehmern die wichtigsten Grundsätze der Perma- und Wildniskultur erklären. Mitzubringen sind ein Notizblock und ein Stift sowie eventuell Bilder oder Pläne des eigenen Gartens. Anmeldung unter der Telefonnummer 0176/4692807 oder per E-Mail an rusticuschrisbumann@ gmail.com erbeten. red