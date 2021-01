Was für eine Überraschung für die Bewohner des BRK-Seniorenheims Ludwigsstadt : Silke Gallitz vom Kindergarten "Lauenhainer Spatzennest" hatte einen ganzen Karton mit kleinen Pappschachteln dabei, jede einzeln schön verschnürt und mit einem Schildchen "Für Dich" versehen. In den Schachteln befanden sich ein Schlüsselanhänger, ein paar Süßigkeiten und ein ganz netter Mutmach-Brief. Die Kindergärtnerinnen bastelten so viele Gute-Gedanken-Präsente, dass jedem Mitarbeiter des Seniorenheimes eines ausgehändigt werden konnte. Heimleiter Peter Schulz dankte Silke Gallitz und den Kindergärtnerinnen des Lauenhainer Spatzennests für dieses ideenreiche Zeichen der Zusammengehörigkeit, die in Zeiten der Pandemie so wichtig sei. red