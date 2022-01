Pünktlich zum Wochenende meldet sich der Schnee zurück. Hier können sich Wintersportler im Frankenwald austoben.

Tettau: Wildberglift, Samstag, Liftbetrieb von 10 bis 21 Uhr mit Flutlicht; Sonntag, Liftbetrieb von 10 bis circa 17 Uhr.

Schwarzenbach am Wald: Doppelschlepplift an der Bergwiese: Freitag von 13.30 bis 21.30 Uhr mit Flutlicht; Samstag von 9.30 bis 21.30 Uhr mit Flutlicht; Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr. Außerdem ist der Kleinskilift an der Bergwiese am Freitag von 13:30 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Loipen sind gespurt in Helmbrechts-Wüstenselbitz, Nordhalben, Presseck, Schwarzenbach am Wald am Döbraberg, Tettau sowie Gösmes-Walberngrün am Walberngrüner Gletscher.

Detaillierte Informationen zum Zustand der Loipen sowie kurzfristige Änderungen unter www.frankenwald-tourismus.de in der Rubrik „Winter“. red