Beamte der Polizei Kronach hielten am Freitag gegen 22.15 Uhr ein Auto im Bereich Wilhelmsthal an. In dem Wagen befanden sich vier Personen im Alter von 15 bis 22 Jahren aus unterschiedlichen Hausständen. Alle gaben an, sich getroffen zu haben, um ein Schnellrestaurant zu besuchen. Da dies kein triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung während der Ausgangssperre ist, kommen auf alle vier Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz zu. pol