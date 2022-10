In der jüngsten Sitzung der Vorstandschaft des VdK Steinberg erklärten sich Monika Engelhardt, Lotte Lang, Ella Müller, Anneliese Munzer und Klaus Gerber bereit, die Sammlung „Helft Wunden heilen“ im Gebiet Steinberg durchzuführen.

Ortsvorsitzender Wolfgang Förtsch hofft, dass die Mitbürger trotz der wachsenden eigenen Probleme noch Mitgefühl zeigen für diejenigen, die schon ohne Krise bedürftig waren und die mehr denn je auf Hilfe angewiesen sind. Für sie gehen die Sammler auf die Straße, damit der Sozialverband ihre Not lindern kann.

Viele Termine im Oktober

Noch im Oktober sollen an einem weiteren Ehrungsabend überfällige Auszeichnungen von treuen und aktiven Mitgliedern vorgenommen werden.

Und ebenfalls noch im Oktober werde eine Ortsbegehung mit dem Beauftragten des VdK-Kreisverbandes für Barrierefreiheit durchgeführt. 2019 wurde mit Günter Bauer eine umfassende Betrachtung vorgenommen, jetzt soll die schon lange geplante Überarbeitung stattfinden.

Anregungen aus der Bevölkerung, wo Hindernisse für alte und behinderte Menschen , aber auch für Familien mit Kindern ausgemacht werden, seien laut Förtsch erwünscht.

Volkstrauertag mit Gottesdienst

Er lud außerdem zum Volkstrauertag ein, der in Steinberg am Samstag, 12. November, abends am Gefallenenehrenmal und mit anschließendem Gottesdienst begangen wird.

Tristan Förtsch