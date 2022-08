Fernfahrer und Polizei haben eines gemeinsam: Qualifizierter Nachwuchs wird dringend gesucht. Das ist zwar in vielen Bereichen unserer Wirtschaft so, aber die Schwierigkeiten, junge Leute für diese Jobs zu begeistern, weisen auch auf Probleme in diesen Berufen hin. Beim Fernfahrertreff der Katholischen Betriebsseelsorge im Truckerheim der Franken-Strolche wurde engagiert und offen über wichtige Belange gesprochen. Pastoralreferent Norbert Jungkunz bekommt als Fernfahrerseelsorger mit, dass auf allen Seiten sehr viel im Argen liegt. Die Verhältnisse für die heimischen Fernfahrer werden immer schlechter und die Bedingungen für die ausländischen ohnehin.

„Es ist ein Fehler im System“, betonte Jungkunz. „Die Arbeit, der Transport, hat keinen Wert. Das Transportieren von Waren ist einfach viel zu billig.“ Jeder Akteur am Markt drücke hier auf die Preise. „Die großen Konzerne wollen alle funktionieren und Gewinne machen, aber dafür nur wenig bezahlen.“ Der Wert des Transportes müsste in den Wert der Waren hineingerechnet werden.

„Wir sind zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da“, machte Ralf Lifka ( Polizei Coburg) deutlich. Dazu gehörten auch die Fernfahrer. Sein Kollege Ulf Kalb erklärte, dass die Probleme in diesem Bereich gesamtgesellschaftlich seien. rg