Die beiden Urnen-Wahllokale zur Landratswahl am Sonntag, 25. September, für den Ortsteil Wilhelmsthal befinden sich wie bereits bei der letzten Wahl in der Turnhalle in den unteren Räumlichkeiten im Bereich der Kegelbahn.

Baustelle beachten

Aufgrund der Baustelle, Teilstück der „Hesselbacher Straße“, kann das Wahllokal mit dem Pkw über die Gebrüder-Leisner-Straße mit Parkmöglichkeit, Parkplatz am Friedhof Wilhelmsthal , oder entlang der Hesselbacher Straße und in den dort angrenzenden Seitenstraßen unter Beachtung der allgemeinen Verkehrsregelungen erreicht werden. Das letzte kurze Teilstück bis zum Wahllokal ist fußläufig schnell erreichbar.

Weg über Hesselbach

Weiterhin kann die Turnhalle in Wilhelmsthal auch über den Ortsteil Hesselbach angefahren werden.

Parkmöglichkeiten bestehen hier im Bereich der Buswendeschleife an der Schule/Turnhalle oder entlang der Hesselbacher Straße.

Das letzte kurze Teilstück der Strecke bis zum Wahllokal in den unteren Räumlichkeiten der Turnhalle ist auch hier fußläufig durch das Schulgelände erreichbar und mit Wegeschildern markiert. red