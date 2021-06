Am Montag, 28. Juni, findet um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Ponyhof“ in Schneckenlohe eine Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Stellungnahme zum Bauvorhaben auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Beikheim, Schmölzer Weg 2 und die Bestellung des Ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Schneckenlohe sowie Beikheim, jeweils mit der Wahl eines Stellvertreters (Wiedervorlage). Ferner wird es in der Sitzung noch um die Versetzung des Multifunktionsgehäuses am Bürgerhaus (Wiedervorlage) gehen. Es wird darauf hingewiesen, dass für Gemeinderatssitzungen wegen der geltenden Beschränkungen ab sofort nur noch maximal fünf Zuschauer zugelassen werden können. Um eine vorherige Anmeldung bei Bürgermeister Morgenroth unter Telefon 09266/9887 oder per Whats-App unter 0172/460 4709 wird gebeten. red