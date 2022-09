An der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach sind zu Beginn des neuen Schuljahres noch einige freie Plätze für musikalisch Begeisterte jeden Alters verfügbar.

An die Kleinsten zwischen 18 Monaten und drei Jahren richtet sich die sogenannte „ZwergenMusik“, die die Kinder zusammen mit einer erwachsenen Bezugsperson besuchen. Für die Vier- bis Fünfjährigen kann dann die „ Musikalische Früherziehung “ belegt werden, in deren zweitem Jahrgang durch verschiedene instrumentenkundliche Unterrichtseinheiten bereits der Einzelunterricht auf einem Instrument angebahnt wird.

Für Musiktalente ab sechs Jahren stehen schließlich noch freie Plätze in den folgenden Instrumentalfächern zur Verfügung: Schlagzeug, Akkordeon, Blockflöte, Gitarre, Posaune, Horn, Klarinette, Klavier, Querflöte, Oboe, Violine und Violoncello.

Gemäß der bayerischen Sing- und Musikschulverordnung sind die Lehrkräfte der Kronacher Kreismusikschule allesamt hauptberufliche Fachkräfte mit einem Diplom-, Master- oder Bachelor-Studium an einer Hochschule oder einem Konservatorium für Musik. Da auch an der angebundenen Berufsfachschule für Musik Instrumentalpädagoginnen und -pädagogen ausgebildet werden, gibt es in Kronach sogar die Möglichkeit, ein Jahr lang kostenlos Anfängerunterricht bei einem beziehungsweise einer Auszubildenden des pädagogischen Aufbaujahres zu erhalten.

Diese Unterrichtspraxis wird in regelmäßigen Abständen von einer Hauptfach-Lehrkraft begleitet. Im kommenden Schuljahr 2022/23 betrifft das die Fächer Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Trompete.

Wer sich für eines dieser Unterrichtsangebote interessiert, sollte sich möglichst zeitnah telefonisch (09261/91314) oder per Mail (mail@musikschule-kronach.de) mit der gemeinsamen Verwaltung der beiden Schulen in Verbindung setzen.

Die Gebührenordnung der Sing- und Musikschule samt Anmeldeformular findet sich auf der Website www.musikschule-kronach.de. red