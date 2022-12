„Der nicht angelegte, echte Wald mit seinem wunderbaren Grün spiegelt übers Jahr das ganze Leben wider und bietet ein Motiv, bei dem man ganz viel mit Geräuschen und Gerüchen spielen kann“, sagt der Kinder- und Jugendbuchautor Gregor Wolf in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am 20. November auf die Frage nach seiner Leidenschaft für den Wald . Wer so über den Wald spricht, den muss man zwangsläufig in den Frankenwald und nach Kronach einladen.

Der bei München lebende Schriftsteller und promovierte Ägyptologe war der Einladung der Siegmund-Loewe-Schule gerne gefolgt. Hier stellte er den Schülern der fünften Jahrgangsstufe sein neu erschienenes Buch „Etzel Zauderkern und die Macht der Wünsche“ vor.

Ähnlich wie in seinem Erstling „Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch“ muss sich auch in diesem Kinder- und Jugendbuch der Protagonist, Etzel, ein eher etwas tollpatschiger Zauberlehrling ohne jede Erfahrung mit der Welt außerhalb der Burgmauern von Helmfried, auf eine gefahrvolle Reise begeben. Es geht um nichts Geringeres als die Rettung der schwerkranken Königin mittels eines Heiltranks und die Verhinderung einer finsteren Intrige. Hilfe erhält er von seinem Pferd Ehrenwert und der jungen Knappin Gisa von Sturm.

Gregor Wolf, der den Schülern anhand einer Karte die von ihm erschaffene Welt seines zweiten Kinder- und Jugendbuchs vorstellte, las dann aus dem ersten Kapitel vor. Dabei führte er seine Zuhörerschaft aus dem Wald heraus auf eine Lichtung, wo der junge Etzel Zeuge eines brutalen Überfalls auf einen Boten der Königin wird und diesem eher unbeholfen, aber doch erfolgreich mit einem Feuerzauber zur Seite steht. So beginnt Etzel Zauderkerns Abenteuermärchen – ein Begriff, den Gregor Wolf viel lieber verwendet als Fantasyroman, da er in seinen Augen viel weiter gefasst sei.

Wer von sich selber sagt, dass er ein Tagträumer sei und ständig Geschichten im Kopf habe, der braucht auch seine ganz eigene Begrifflichkeit für seine Bücher und viel Platz für Phantasie. Diese schöpft Gregor Wolf spätestens seit seinem zwölften Lebensjahr aus Pen-and-Paper-Rollenspielen, aber auch aus der genauen Beobachtung seiner Umwelt und der Menschen. So kann eine Fahrt mit der U-Bahn ebenso in eine neue Geschichte münden wie das Sitzen in einem Straßencafé.

Dass der Altertumsforscher überhaupt ein Kinder- und Jugendbuch geschrieben hat, lag einerseits an seinem Wunsch, bis zu seinem 40. Geburtstag etwas wie Michael Endes „Jim Knopf“ zu Papier gebracht zu haben. Andererseits war die Geburt seiner Tochter ein weiterer Auslöser, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Am Ende entstand sein Debut „Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch“, das ebenso wie „Etzel Zauderkern und die Macht der Wünsche“ durch den Aspekt der Reise an den niederländischen Kinder- und Jugendbuchklassiker „Der Brief für den König“ von Tonke Dragt angelehnt ist.

Bereitwillig stand der 45-jährige Autor den Schülern mit ihren vielen Fragen Rede und Antwort und verriet, dass er an seinem dritten Buch schreibe. Auch hier stehe der Wald im Zentrum der Geschichte und sei einer großen Gefahr ausgesetzt. Ob er ein Waldmensch sei, wollte daher auch ein Schüler wissen. Eigentlich eher nicht, gab der Schriftsteller zu, und schilderte seine Begeisterung für Straßencafés, Spaziergänge durch die Stadt und den Besuch von Museen. Die Helden seiner Bücher müssen aber stets auf der Reise, die sie antreten, wachsen. Das ähnele in gewisser Weise auch der Arbeit an seinen Büchern, verriet Gregor Wolf. hs