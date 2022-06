Bei der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft (ZStSG) „Schützenlust 1886“ Pressig wurde beim Schützenfest Silvia Reuth die Schützenkönigin, und ihr Ehemann Michael Reuth darf die Majestät als Erster Ritter begleiten.

Nach zwei Jahren Corona-Pause wagten die Pressiger Schützen ein verkürztes Schützenfest . So wurden der Festgottesdienst, der Schützenauszug, die Königsproklamation und die Siegerehrungen allesamt am Sonntag ausgetragen. Beim Festzug sowie am Festplatz sorgte der Musikverein Neukenroth unter Leitung von Roman Steiger für ausgelassene Stimmung. Bei Kaiserwetter hatte man großen Zuspruch.

Beim Kampf um die Königswürden und die drei Pokale traten in diesem Jahr in der Schützenklasse 15 Mitglieder und im Nachwuchsbereich neun potenzielle Titelaspiranten an. Neu war in diesem Jahr, dass die Schützenjugend auf den neuen elektronischen Ständen schießen durfte – entweder mit dem Luftgewehr oder mit dem Lichtpunktgewehr. Diese neue Variante erklärt auch die Tatsache, dass in diesem Jahr auch Vereinsmitglieder unter zehn Jahre mitschießen konnten, was ansonsten aufgrund der gesetzlichen Regularien nicht möglich gewesen wäre. Das Jugend-Schießen fand genauso „verdeckt“ statt wie bei den Erwachsenen, was bedeutet, wo die Treffer wirklich landeten und wer was gewonnen hat oder nicht, erfuhren auch die Jungschützen erst bei der Königsproklamation, so dass auch bei der Jugend hohe Spannung herrschte.

Zunächst wurden die Ergebnisse des Pokalschießens genannt. Den Jugendpokal 2022 gewann Laura Beez mit einem 196,8 Teiler. Gewinner des Schützenpokals wurde Gerhard Fischer (56,9 Teiler). Dieser Pokal wird immer hart umkämpft. Es schießen auch all die, die beim Schießen um die Königswürde mal aussetzen. Den 2. Platz errang Holger Beetz (82,5), 3. Eduardo Iuliano (106,7). Um den Pokal der Könige dürfen nur ehemalige Könige und Jungschützenkönige schießen. In diesem Jahr waren das zwölf Wettbewerber. Den Pokal der Könige holte sich Jürgen Haderlein (29,8), 2. Siegfried Hotz (186,2), 3. Günther Lieb (213,9).

Jungschützenkönig wurde Tim Hotz (80 Teiler), er ist Enkel des bisherigen Regenten, Siegfried Hotz. 1. Ritterin Laura Beez (88,7), 2. Ritter Dario Beetz (89,1).

Und die viel umjubelte Schützenkönigin wurde Silvia Reuth (54-Teiler). Sie ist nach 2018 nun zum zweiten Mal Regentin in Pressig . Ihr Ehemann, der Vorsitzende der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft, Michael Reuth (99,7) darf sie auch als 1. Ritter begleiten. An der Seite der beiden steht Ehrenmitglied Roland Backer (99,8) als 2. Ritter. eh