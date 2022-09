Die Landessieger des 27. Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest. Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nach der Entscheidung der Jury in München mitteilte, gehen die Goldmedaillen an Huglfing (Landkreis Weilheim-Schongau), Meinheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) und Zedtwitz (Gemeinde Feilitzsch, Landkreis Hof). Aus dem Landkreis Kronach errang Mitwitz eine Silber- und Kehlbach eine Bronzemedaille.

Die drei Golddörfer werden Bayern im nächsten Jahr beim Bundesentscheid vertreten. Sieben Dörfer erhalten eine Silbermedaille, fünf weitere werden mit Bronze ausgezeichnet. Darüber hinaus werden fünf Sonderpreise verliehen. Die Ministerin gratulierte allen ausgezeichneten Dörfern: „Das ist die verdiente Würdigung Ihres außerordentlichen Einsatzes für Ihre und unsere Heimat. Ich danke aber auch allen Teilnehmern, die von Beginn an dabei waren und die mithelfen, unser Land und unsere Dörfer so lebenswert zu machen.“

Den Sonderpreis des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums erhält Kehlbach (Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach ) für das Bewahren seines Erscheinungsbildes als Wald-Hufen-Dorf“. Den Sonderpreis des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespflege erhält Boden-wöhr (Landkreis Schwandorf) für den grünen Friedhof mit Geburtsbäumen und Urnengräbern. Der Sonderpreis des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern geht an Auernhofen (Gemeinde Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) für die hochwertige Gestaltung des Dorfkerns. Mit dem Sonderpreis der Bayerischen Architektenkammer wird der Markt Thurnau (Landkreis Kulmbach) für verantwortliches Weiterbauen im Bestand sowie die qualitätvolle Sanierung und Nutzung des Schlossbereiches ausgezeichnet.

Der Sonderpreis des Bayerischen Jugendrings geht an Kollnburg (Landkreis Regen) für die beständige Förderung der Jugendarbeit und ihres Einsatzes für soziale Belange. Die Ministerin wird allen 15 Siegerdörfern ihre Preise am 29. Oktober in Veitshöchheim bei der Abschlussfeier überreichen. Insgesamt hatten sich am Wettbewerb 168 Dörfer beteiligt.