Der FC Pressig feierte, coronabedingt mit einem Jahr Verspätung, sein 100-jähriges Bestehen (siehe Bericht links). Dabei werden auch die Leistungen der Tischtennis- abteilung besonders hervorgehoben.

Die Sparte kam am 1. Januar 1980 zum FC Pressig , hatte bis dahin aber schon drei Jahrzehnte Sport an der grünen Platte hinter sich. Denn seit 1951 bestritt man schon Punktspiele als TTC Pressig .

1953 musste man den Spielbetrieb wegen des Fehlens eines passenden Raumes einstellen. Eine Neugründung folgte 1959 im Sängerheim Eila, in dem fortan auch die Punktspiele ausgetragen werden konnten. Sogar eine Jugendmannschaft konnte 1960 gegründet werden.

1962 feierten die Tischtenniscracks die Kreismeisterschaft. Doch das Glück mit der Spielstätte in Eila währte nicht lange. Kurzfristig musste man in den Saal der Gastwirtschaft Barnickel umziehen. Im Jahr 1968 konnte der Spielbetrieb in der Schulturnhalle aufgenommen werden. Hier fanden die Aktiven geradezu ideale Bedingungen vor.

1970 übernahmen Dieter Gumz und Siegfried Jungkunz die Jugendarbeit. Jungkunz tut dies inzwischen seit über fünf Jahrzehnten ununterbrochen – „eine einzigartige Leistung“, wie Ehrenkreisvorsitzender Edgar Kaus und FC-Vorsitzender Michael Müller beim Festabend im Sportheim betonten. Sie führten anschließend zahlreiche Ehrungen erfolgreicher und treuer Spieler durch.

Siegfried Jungkunz feierte in den 50er Jahren große Erfolge mit der Jugend, aber auch als Spieler in der ersten und zweiten Mannschaft holte er mit seinen Jungs an der grünen Platte reihenweise Meistertitel. eh