Gleich sieben neue Mitarbeiter sind während des alljährlichen Blaulichtgottesdienstes vorgestellt worden. Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Notfallversorgung im Landkreis Kronach (PSNV), Matthias Simon, begrüßte die neuen Mitarbeiter im Kreis der „Blaulichtfamilie“ und wünschte erfolgreiche, gute Einsätze.

Bereits zum 11. Mal lud die Arbeitsgemeinschaft PSNV zum Blaulichtgottesdienst ein, diesmal in die Stadtpfarrkirche in Teuschnitz . 30 Jahre Notfallseelsorge im Landkreis Kronach wurden in diesem Jahr gefeiert. Deshalb erinnerte Dekan Detlef Pötzl zu Beginn des Gottesdienstes an die Anfänge im Landkreis Kronach: Hanjo von Wietersheim, damals evangelischer Pfarrer in Nordhalben, rief die Notfallseelsorge ins Leben. Von Anfang an ökumenisch organisiert sei der Landkreis, wie auch später bei der Installation einer PSNV-Gruppe, Vorreiter in ganz Bayern gewesen. Feuerwehrpfarrer Thomas Teuchgräber ging in seiner Predigt auf die verschiedenen technischen Hilfsmittel ein, die die Rettungsorganisationen bei ihren Einsätzen unterstützen. Neben den Rufnummern 110 und 112 für schnelle Hilfe empfahl er auch die 5015 als geistliche Notfallnummer. Die könne jedem im Einsatz Zuversicht und Kraft geben, so Thomas Teuschgräber.

Am Ende des Gottesdienstes stellten Pfarrer Andreas Heindl und Matthias Simon als Sprecher der PSNV im Landkreis die neuen Mitarbeiter vor: Die beiden evangelischen Pfarrer Martin Fleischmann und Matthias Maaß werden künftig ebenso in der psychosozialen Notfallversorgung mitarbeiten wie Pastoralreferent Josef Grünbeck und Gemeindereferent Andreas Roderer. Erstmals wurden auch drei Ehrenamtliche nach Abschluss ihrer Ausbildung in das Team aufgenommen: Cornelia Thron, Marin Ebert und Hans Kaufmann. msi