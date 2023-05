An der Maximilian-von-Welsch-Schule wurde kürzlich der erste Ausbildungslehrgang für den „Outdoor-Erlebniscoach“ durchgeführt. Hinter diesem langen Namen versteckt sich eine Idee: Die Ausbildung von Schülern als Trainerinnen und Trainer im Bereich der Erlebnispädagogik. Diese ist wichtiger Bestandteil des Schulkonzeptes und wurde in den letzten Jahren ausgebaut – zuletzt mit der Errichtung eines eigenen Niedrigseilgartens auf dem Schulgelände.

Der Einsatz von Schülerinnen und Schülern als Coaches hatte sich bereits letztes Jahr in der fächerübergreifenden Projektpräsentation der Klasse 9 a bewährt, als diese eine komplette 4. Klasse der Lucas-Cranach-Grundschule einen ganzen Vormittag mit Spaß und Freude durch die verschiedenen Teamelemente begleitete.

Es zeigte sich, dass nicht nur die Sozialkompetenz der jüngeren Teilnehmer gefördert wurde, sondern auch die älteren Schüler wichtige Erfahrungen aus diesem Tag für sich selbst und den Umgang mit anderen mitnahmen.

Unter Anleitung von Julia Schneider und Benjamin Pfister schlüpften sieben Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 9 und 10 nun am Ausbildungswochenende nicht nur in die Rolle ihrer zukünftigen Teilnehmer, sie durften sich auch als Coaches ausprobieren und gegenseitig in verschiedenen Übungen anleiten und beobachten. Neben dem Erklären und Ausprobieren unterschiedlicher Teamspiele stand auch die Nachbesprechung auf dem Programm.

Die zukünftigen Teamleiter lernten Feedbackmöglichkeiten kennen und konnten austesten, worauf man bei der Planung, Durchführung und Nachbesprechung von erlebnispädagogischen Spielen achten muss. Nach zwei arbeitsreichen Tagen stehen der Schule nun sieben motivierte Schüler als Unterstützung für die Lehrkräfte zur Verfügung. Sie können bei Bedarf für die verschiedenen Übungen angefordert werden. red