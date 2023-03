Fünf Turnerinnen des Frankenwald-Gymnasiums haben beim Schulwettbewerb im Gerätturnen in Hof den oberfränkischen Titel gewonnen. Sportlehrerin Sylvia Hanke freute sich über die tadellosen Leistungen der Siebt- bis Zehntklässerinnen. Mit dem Sieg beim Rhein-Main-Donau-Cup schafften sie die Qualifikation für das Landesfinale in Nördlingen.

Für die Mädchen war es nach drei Jahren die erste Teilnahme an einem Schulwettbewerb im Gerätturnen. „Wir bestreiten zwar auch in unseren Vereinen Wettkämpfe, aber für die eigene Schule anzutreten, ist schon noch einmal etwas ganz Besonderes“, erklärte Anna Pfadenhauer aus der 10. Klasse. Wie Anna Suranovský, Sarah Wich (beide 7. Klasse), Leni Bayer (9.) und Charlotte Hanke (10.) ging sie an vier Geräten an den Start. Das Quintett zeigte Übungen aus dem Pflichtprogramm bis zur Schwierigkeitsstufe 7. „Aufgrund der Geschlossenheit des Teams hielten wir von Anfang an mit der starken Mannschaft des Reinhardt-Gymnasiums Hof mit“, so Sylvia Hanke. Am Schwebebalken und Boden leisteten sich die FWG-Mädchen kaum Fehler und erhielten sehr hohe Wertungen. Beim Sprung konnten sie sich dann absetzen, wobei Charlotte Hanke mit 16,75 Punkten nahe an die Höchstpunktzahl von 17 kam. Am Stufenbarren erreichte Leni Bayer ebenso starke 16,50 Punkte.

Mit deutlichem Abstand landete das FWG schließlich auf Rang 1 vor den Mannschaften aus Hof, Bayreuth und Coburg.

Die Mädchen und ihre Sportlehrerin freuen sich bereits auf das Landesfinale in Nördlingen in gut zwei Wochen. „Da wollen wir an unsere tollen Leistungen auf jeden Fall anknüpfen,“ gab sich Leni Bayer vorsichtig optimistisch. mts