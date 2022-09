Das Theater- und Musicalensemble feiert am kommenden Samstag, 24. September, um 20 Uhr im Kronacher Kreiskulturraum die Premiere seiner diesjährigen Show „Best of Musical “. Neben Ausschnitten aus „Tanz der Vampire“ und dem gefühlvollen Musical „Der Medicus“ steht „Sister Act“ auf dem Programmplan.

Über 40 Darsteller stehen auf der Bühne und präsentieren eine tolle Musical-Show.

Karten für die Premiere am Samstag (20 Uhr) sowie für die Aufführung einen Tag später an gleicher Stelle (Beginn 17 Uhr) gibt es noch im Landratsamt Kronach bzw. über die Tickethotline 09269/9513.

Weitere Aufführungen finden in der Festhalle Tettau (16. Oktober, 17 Uhr) sowie im Gesellschaftshaus Sonneberg (23. Oktober, 17 Uhr) statt. Die Show am 15. Oktober in Tettau ist bereits ausverkauft. red