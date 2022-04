Der Seniorenkreis St. Johannes lädt am Mittwoch, 6. April, um 14 Uhr zu einem Treffen ein. Nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche schließt sich ein gemütliches Beisammensein im Pfarrzentrum an. Anmeldung bis Montag bei Maria Beierwaltes (Telefon 09261/1555) oder Elsa Hanna (09261/91717). red