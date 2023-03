Was im Herbst 2020 von den Senioren Hans Parnickel und Rainer Kraus mit mulmigem Gefühl ins Leben gerufen wurde, ist nun zu einem Dauerbrenner und Highlight in der Seniorenbildung geworden. Zum nunmehr siebten sogenannten Digi-Stammtisch konnte die Senioren Arbeitsgemeinschaft Stockheim (SAGS) 22 an Digitalisierung interessierte Seniorinnen und Senioren begrüßen.

Die ersten fünf Digi-Stammtischtreffen moderierte noch Bürgermeister Rainer Detsch . Zum siebten Digi-Stammtisch hatte man zwei junge Moderatoren mit Julian Dietrich und Julian Pötzinger arrangiert. Inzwischen konnten die an digitaler Weiterbildung interessierten Senioren auch ein Begleitbuch in Anspruch nehmen.

Leider funktionierte der Beamer bei m letzten Treffen noch nicht. Aber wir werden in Zukunft noch moderner, versprach Julian Dietrich den Kursteilnehmern, die im Alter zwischen 60 und über 80 Jahren nochmals die Schulbank drücken. In zwei Gruppen aufgeteilt, eine Smartphone- und eine iPhone-Gruppe, machte man sich mit Begeisterung an die Exkursion in die digitale Welt. Am Schluss der Kursstunde fragte Rainer Kraus, ob die Art der Unterweisung so gefalle und ob man wieder zusammenkommen wolle. Geradezu erschrocken antwortete einer aus dem Auditorium, welch eine Frage, selbstverständlich kommen wir wieder, und erntete Applaus aller Teilnehmer.

Als weitere Neuheit wird eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, um eine schnelle Kommunikation und Verbindung untereinander sicherzustellen. Blieb nur noch der Wunsch beim Auseinandergehen, dass alle als Hausaufgabe fleißig üben und man sich wieder im Rathaus darf. eh