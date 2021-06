Die Kolpinggruppe 60 + besucht am Mittwoch, 16. Juni, die Friedenskapelle in Burggrub und bekommt dort auch eine Führung. Vorher gibt es eine Kaffeetafel im Landgasthof Detsch in Haig . Die Teilnehmer treffen sich zur Fahrt in privaten Pkw um 15 Uhr am Busparkplatz am Kaulanger auf der Rückseite der Scheunen. Interessierte Gäste sind willkommen. red