Die Flexibilisierung der Zustellung ist ein Ziel der Deutschen Post DHL für das Jahr 2022. Begründet wird dies mit Entwicklungen in der Paket- und Briefbranche. Dann können jederzeit Sendungsmengen zwischen den Zustellbezirken verschoben werden, erklärte der stellvertretende Landeschef der Kommunikationsgewerkschaft DPVKOM, Bernhard Hübl, beim Ortsgewerkschaftstag in Kronach . Ziel seien weniger Zustelltouren in „schwachen Wochen“.

Die Gewerkschaft befürchtet weitreichende negative Folgen für die Beschäftigten in der Zustellung. Zudem würden Zeitzuschläge wegfallen. Damit werde das Stammzustellerprinzip vollends abgeschafft. Dabei seien sie beliebt bei den Kunden und wüssten, worauf es ankomme. „Das alles darf nicht der Flexibilisierung zum Opfer fallen“, forderte Bernhard Hübl.

Die Kommunikationsgewerkschaft ist dank ihres Ortsvorsitzenden Alfred Wich engagiert im Kreisausschuss Kronach des Bayerischen Beamtenbunds vertreten, lobte BBB-Kreisvorsitzender Franz-Josef Wich. „Ihr bringt eure Probleme zur Sprache und unterstützt das große Ganze.“

Für mehr als 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Johannes Kraus, Hans Werner Müller und Bertold Hofmann. Seit mehr als 60 Jahren sind Bernhard Schneider, Siegfried Schneider , Karl-Heinz Lehmann, Georg Partheymüller und Hans Jaekel treu.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Alfred Wich, Stellvertreter Christian Schaller und Volker Gehring, Rechnungsführer Sabine Kaiser, Kassenprüfer Peter Seidel und Stefan Biesenecker, Seniorenvertreter Thomas Zwingmann, Beisitzer Boris Gawehn, Sven Förster, Carsten Hillebrand, Carlo Fehn, Carina Wernlein und Sandra Kotschenreuther, Steuerhelfer Christian Schaller. rg