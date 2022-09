17 Jubilare aus der Pfarrei Burkersdorf /Hain haben am Sonntag in der Marienkirche ihrer Konfirmation vor 50, 60, 65 und 70 Jahren gedacht.

Pfarrer Reinhold König unterlegte seine Predigt mit nachdenklichen Worten: „Ich bin wirklich gespannt, was ich noch erleben werde, persönlich, kirchlich und weltweit. Aber verlassen bin ich weder im Leben noch im Sterben. Immer weiß ich mich in Gottes Händen geborgen. Ich habe allen Grund, Gott zu danken, und ich hoffe, die Jubelkonfirmanden können in diesen Dank mit einstimmen.“

Ihr Goldenes Jubiläum feierten: Roland Schreiber, Wolfgang Hetz, Edith Wagner und Martin Fischer . Vor 50 Jahren wurden konfirmiert: Helmut Vonberg, Karin Meyer, Elke Huth, Gerhard Günther und Günther Schreiber.

Diamantene Konfirmation feierten: Irene Münch-Vogel, Hildegard Kestel, Harald Stolper und Ilona Daumann.

Eiserne Konfirmation feierten Wolfgang Schreiber und Karl-Heinz Rebhan. Steinerne Konfirmation feierten Annemarie Rühr und Erika Müller. Sie empfingen vor 70 Jahren zum ersten Mal das Abendmahl.

Der Festgottesdienst wurde musikalisch und gesanglich umrahmt von Claudia Weid sowie vom Singkreis unter der Leitung von Manuela Ruf. eh