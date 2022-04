Vor fünfzig Jahren gab sich das Ehepaar Michaela und Edgar Vetterdietz in der St. Nikolaus-Kirche in Windheim das Ja-Wort , nun wurde Goldene Hochzeit gefeiert. Die Eheleute sind beide in Windheim geboren und kennen sich seit Kindestagen. Kurz nach der Hochzeit kam die erste Tochter zur Welt, nach fünf Jahren zogen sie in das neue Eigenheim, in dem sie noch heute leben. Der Jubilar war bei der Firma Zitzmann in Alexanderhütte beschäftigt. Seine Frau war an den Wochenenden als Bedienung und Köchin in der örtlichen Gastronomie beschäftigt, bis sie sich im Jahr 2002 mit einem Party-Service selbstständig machte.

Glückwünsche von der Gemeinde übermittelte Bürgermeister Thomas Löffler , Heidi Vetterdietz gratulierte für den Sportverein. Vorsitzender Hubert Vetter vom Musikverein überbrachte mit einer Truppe unter der Leitung von Dirigent Stephan Schmidt einen musikalischen Blumenstrauß. red