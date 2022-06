Die Marienkapelle am Böhm in Rothenkirchen ist seit fast drei Jahrhunderten ein Kleinod des Glaubens und begleitet Gläubige in allen Lebenslagen, in Freud und bei Leid. Der Kapellenverschönerungsverein in Rothenkirchen kümmert sich seit 1914 nunmehr 108 Jahre um die Erhaltung und Verschönerung dieses beeindruckenden Zeichens der Frömmigkeit in Rothenkirchen .

Begonnen hat jedoch die Geschichte einer kleinen Marienkapelle im Böhm schon im Jahr 1724. Dort entstand die erste Holzkapelle, eingerahmt von vier Linden. Die Kapelle wurde zu Ehren des Gnadenbildes „Maria Hilf“ errichtet. Dieses Gnadenbild befindet sich heute in der Andachtskapelle der Pfarrkirche St. Bartholomäus.

Das Gnadenbild war früher in der Kapelle aufgestellt, wurde aber wieder in die Pfarrkirche zurückgebracht. Im Alter von 100 Jahren, 1824, wurde erstmals die kleine Holzkapelle erneuert. Diese wurde aber im Jahr 1908 erneut als baufällig festgestellt; durch freiwillige Spenden war es möglich, eine neue Kapelle in Massivbauweise entstehen zu lassen.

1914 entsteht Verein

Der Bau war schnell errichtet, jedoch wirkte der Innenraum leer. Erst am 18. Januar 1914 wurde dann ein Kapellenverschönerungsverein gegründet, der sich bis heute rührend und fleißig in ehrenamtlicher Tätigkeit um das kleine Gotteshaus kümmert. Jüngster Beweis: der Blumenteppich vor der Kapelle am Fronleichnamsfeiertag. Mit viel Aufwand und Idealismus machten sich die Mitglieder, Gerhard Grebner (Vorsitzender), Georg Grebner, Michael Grebner, Günter Schubert, Florian Müller und Dieter Pfadenhauer daran, die ersten Blumen schon am Vortag des Festes einzusammeln. Mehrere Stunden wurde Hand in Hand gearbeitet und dabei auch Kreativität an den Tag gelegt, um einen bunten Blütenteppich ansehnlich zu gestalten. eh