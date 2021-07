„D-Special“ ist der Titel eines Films von Thomas Ludwig aus dem Jahr 1981/82, der zum Teil im Kreis Kronach gedreht wurde und am Donnerstag, 29. Juli, um 20.30 Uhr in der Café-Bar Karibik in Kronach gezeigt wird.

Dieser Privatfilm war 40 Jahre verschollen. Es wurde Rohmaterial auf einem Dachboden beim Ausräumen gefunden und auf Wunsch von Maximilian Ludwig, Neffe von Thomas Ludwig , digitalisiert. Der Mönch und Priester Maximilian Ludwig hat den Film neu zusammengesetzt und in liebevoller Kleinarbeit mit Untertiteln bearbeitet. Das circa 60-minütige surreale Werk ist ganz dem Stil der neuen deutschen Filme aus den 80er Jahren angelehnt.

Kurz zum Inhalt: Der Träumer „Martin Ludwig“ hat Sehnsucht nach einer Insel. Er sucht den Weg seines Lebens – von Krankheit gezeichnet, immer voller Sehnsucht nach Glück und Freiheit. Drehorte: Paris, London, Dominica, St. Lucia, Mitwitzer Wasserschloss und Kronach . Teile des Films wurden vom Kameramann Jörg Schmidt-Reitwein gedreht, der auch beim Film „Nosferatu“ mit Klaus Kinski im Jahr 1981 filmte.

Thomas Ludwig fand das Ergebnis sehr gelungen. Es ist eine künstlerische Interpretation des Films seines Onkels. Er wird auch am Donnerstag, 29. Juli um 20 Uhr die Einführung halten. Filmbeginn ist dann um 20.30 Uhr. Um Reservierung wird gebeten. hs