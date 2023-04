Die Käufer können Kleidung oder Dinge des täglichen Lebens zum geringen Preis erwerben. Die Spender freuen sich, mit nicht mehr Benötigtem anderen helfen zu können. Die Umwelt wird geschont, da weniger Abfall anfällt – und zu guter Letzt fließt der Verkaufserlös ausschließlich sozialen Zwecken zu: Beim Second-Hand-Laden „FinnWas“ in Kleintettau geht es, so das Ehepaar Martina und Bernd Seitz, um eine Quattro-win-Situation mit vielen verschiedenen positiven Effekten.

„Wir haben Freude daran, Gutes für unsere Mitmenschen zu tun“, erklärt Bernd Seitz die Intentionen des „FinnWas“ als Anlaufstelle für Menschen, die Kleidung oder Gebrauchsgegenstände für einen geringen Preis suchen. In den Räumen des ehemaligen Kindergartens in der Glasmeister-Heinz-Straße 17 in Kleintettau können immer montags zwischen 16 Uhr und 18 Uhr gespendete guterhaltene und gebrauchsfähige Sachen wie Kleidung , Haushaltswaren, Kleinmöbel, Spielwaren und vieles mehr zum günstigen Preis gekauft werden.

Nachdem zunächst ab der Gründung im Jahr 2016 der Ortsverein Tettau der Arbeiterwohlfahrt (Awo) die Trägerschaft des Projekts innehatte, ging sie nunmehr mit Beginn dieses Jahres auf den neu gegründeten Verein „ Kleintettau zeigt Herz“ über.

„Die Menschen, die bei uns einkaufen, sollen sich nicht als Bittsteller fühlen, sondern als Kunden. Daher verlangen wir für jeden Artikel einen kleinen Obolus“, verdeutlicht Bernd Seitz. Von 2016 bis Ende 2022 konnten damit über 50.000 Euro an soziale, gemeinnützige bzw. mildtätige Aktionen und Einrichtungen gespendet werden.

Mit den Erlösen des ersten Quartals 2023 kommen nun weitere 4000 Euro hinzu, die zu gleichen Teilen an das Caritas-„Lädla“, den Hospizverein und die Suppenküche Kronach sowie die Feuerwehr Kleintettau gingen.

Im Sozialladen bzw. in den Caritas-Verkaufsmobilen können anspruchsberechtigte Personen mit niedrigem Einkommen Lebensmittel zum geringen Preis erwerben. „Wir sind auf jegliche Unterstützung dringend angewiesen“, verdeutlichen der Leiter der Sozialen Dienste der Caritas , Clemens Weißerth, und die Ehrenamtliche Sabine Vetter große Herausforderungen. Aufgrund der stark angestiegenen Anzahl an Nutzern müsse man immer mehr Waren für das „Lädla“ zukaufen.

Der Hospizverein Kronach begleitet Schwerkranke, Sterbende und trauernde Angehörige. „Die Menschen sollen wissen, dass jemand für sie in der letzten Phase des Lebens da ist“, so Hospizvereinsvorsitzender Peter Witton, der die Spende im Beisein von Schatzmeister Frank Schuberth und Schriftführerin Angelika Eck entgegennahm. Da der Verein erhebliche Aufwendungen zu bewältigen hat, benötigt man Spenden und Fördergelder.

Große Dankbarkeit herrschte auch bei Stefanie Renner bei der Spendenübergabe für die Suppenküche der Diakonie. Mit der Zuwendung sei es ein bisschen einfacher, den Nutzern ein warmes Mittagessen zum kleinen Preis anbieten zu können.

Die Spende an die Feuerwehr Kleintettau dient der Anschaffung eines Wasserwerfers, der die Brandbekämpfung deutlich effizienter macht, so Kommandant Johannes Bock sowie Jugendwart und Zweiter Vorsitzender Jonas Bock. hs