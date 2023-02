Nicht gerade leicht hatte es der Wahlausschuss mit Christina Härtlein, Thomas Meyer und Wolfgang Neumann bei den Neuwahlen während der Hauptversammlung des Gesangvereins „Harmonie“: Vorsitzender Helmut Martin wollte sein Amt in jüngere Hände legen, sein Stellvertreter Karlheinz Hühnlein trat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Es galt also, die Vereinsspitze neu zu besetzen. An Vorschlägen für den Vorsitzenden mangelte es zwar nicht, doch wurde keine Bereitschaft dafür signalisiert. Also erklärte sich Helmut Martin bereit, das Amt noch einmal fortzuführen. Die Wahl des Zweiten Vorsitzenden verlief ähnlich: Ein Nachfolger war ebenfalls nicht zu finden. Man beschloss also, den Wahlvorgang zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Alle weiteren Positionen konnten zügig besetzt werden.

Eine neue Dirigentin

Was das musikalische betrifft, konnte man wegen Corona die erste Singstunde erst am 21. April abhalten. Man kam aber doch noch zu 19 Chorproben und zwölf öffentlichen Auftritten. Auch die Geselligkeit kam zum Tragen − sowohl beim Halbjahresabschluss als auch beim Wirtshaussingen. Hier begrüßte man Karina Klaumünzner als neue Dirigentin .

Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag wurden wieder mitgestaltet. Auch beim Patronatsfest in St. Elisabeth waren die Sänger dabei. Dem Singen in der Pfarrkirche St. Jakobi schloss sich ein gemeinsames Rehessen an, was auch das Sängerjahr abrundete. hkn