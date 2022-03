Die Gemeinde Tettau wird sich auch an der nächsten Bündelausschreibung (2024 bis 2026) für die Erdgasabnahme beteiligen. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat , der in der Turnhalle in Langenau tagte, einstimmig beauftragt.

Bürgermeister Peter Ebertsch (BfT) nahm den Punkt zum Anlass erneut mit klaren Worten auf die Preissteigerung bei der örtlichen Glasindustrie hinzuweisen. Die massive Erhöhung der Energiepreise sei nicht auffangbar. Es müsse einen sofortigen Schutzschirm geben, danach könne man sich auch mit alternativen Energien befassen.

Carletta Heinz (BfT) informierte, dass sich in der kommenden Woche ein Staatssekretär angekündigt habe.

Über die Sonderförderprogramme Digitalfunk „Pager und Sirenensteuergeräte“ will man sich für die Zukunft rüsten. Auch hier wurde die Verwaltung beauftragt, tätig zu werden. Einstimmig wurde der Erweiterung des Bebauungsplans für das allgemeine Wohngebiet „Langenbach“ im Gemeindeteil Buchbach der Gemeinde Steinbach am Wald zugestimmt. Zustimmung fanden auch die Bauanträge der Firma Gerresheimer über den Bau einer Trafostation sowie von Gemeinderat Frank Hammerschmidt über einen Wohnhausumbau in Tettau .

Das Thema Gemeindewaldbewirtschaftung musste aufgrund einer Kontaktperson mit einem positiven Corona-Fall verschoben werden, so dass die Sitzung nach 15 Minuten beendet war.

Festhalle für Flüchtlinge

Der Bürgermeister wies auf die dramatischen Weltereignisse hin, die Gemeinde Tettau habe auf den Hilferuf vom Landratsamt reagiert und sofort die Festhalle in Tettau für „Erstflüchtlinge“ zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat sei deshalb auf den Sitzungsort Mehrzweckraum Langenau ausgewichen. Bürgermeister Peter Ebertsch informierte, dass man in der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung für die Anschaffung von drei Kita-Containern für den Kindergarten Regenbogen gestimmt habe.

Den Auftrag zum Abriss der Gebäude im Kurvenbereich Alexanderhütte erhielt die Firma Betting aus Unterwellenborn zum Angebotspreis von 178.500 Euro.