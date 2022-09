Am Dienstag, 13. September, beginnt für die Schülerinnen und Schüler des Frankenwald-Gymnasiums der Unterricht. Für die Klassen 6 bis 10 geht es pünktlich um 7.40 Uhr los, indem sie sich umgehend in das für ihre Klasse vorgesehene Stammklassenzimmer begeben. Die Q11 trifft sich um 7.40 Uhr im Mehrzweckraum, die Q12 zur selben Zeit in der Zweifachturnhalle.

Für 101 der insgesamt 658 Schülerinnen und Schüler am FWG ist der Dienstag ein ganz besonderer Tag, da sie als neue Fünftklässler ihren ersten Tag am Gymnasium erleben werden. Sie finden sich – gerne auch in Begleitung ihrer Eltern – um 8 Uhr in der Pausenhalle ein, wo sie von Schulleiter Harald Weichert, den jeweiligen Klassenleitungen und Vertretern des Elternbeirats in Empfang genommen werden.

Für alle Schüler endet der erste Schultag um 10.55 Uhr, in den Folgetagen ist um 12.40 Uhr Schulschluss. Die Offene Ganztagsschule öffnet mit dem ersten Schultag ihre Pforten. Der Besuch in der ersten Woche ist freiwillig und bis 16 Uhr möglich. Aufgrund der geschlossenen Mensa ist die Mittagsverpflegung in der ersten Schulwoche dort noch nicht möglich.

Vor allem für die neuen Fünftklässler bietet das Betreuerteam des Offenen Ganztags eine etwa 45-minütige Informationsveranstaltung um circa 11 Uhr und somit im direkten Anschluss an das Ende des ersten Schultags. Nachmittagsunterricht findet für alle Jahrgangsstufen erst ab der zweiten Schulwoche statt.

Klassenlisten sowie Raum- und Stundenpläne werden wegen des Datenschutzes nicht mehr in der Pausenhalle ausgehängt, der Stundenplan ist aber ab Montag über den Schulmanager einsehbar. Die Fünftklässler erhalten den Stundenplan per Mail zugeschickt. mts