Aufgrund der nach wie vor hohen 7-Tage-Inzidenz von weit über 100 bleiben die Schulen (mit Ausnahme der Abschlussklassen) und Kindertagesstätten im Landkreis Kronach auch in der Woche vom 15. bis 20. März geschlossen - unabhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes innerhalb dieses Zeitraums. Dies hat das Landratsamt gestern mitgeteilt. Gemäß der aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müsse jeder Landkreis am Ende einer Woche auf Basis des Inzidenzwertes die Regelung für die Folgewoche bekanntgeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den Abschlussklassen findet demnach Präsenzunterricht statt, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ist dies nicht der Fall, ist Wechselunterricht anzubieten. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. Notbetreuungsregelungen bleiben davon sowohl in den Schulen als auch in den Kindertagesstätten unberührt. Zum Ende der nächsten Woche wird wiederum eine Entscheidung für die darauffolgende Woche getroffen.

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist laut Landratsamt am Donnerstag wieder deutlich angestiegen auf 172,3 (Vortag 149,8). Es wurden 28 Neu-Infizierte und zehn Genesene registriert. In Quarantäne befinden sich aktuell 186 Personen. red