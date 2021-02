Bürgermeisterin Angela Hofmann freut sich, dass die Stadt Kronach nun mithilfe einer Zuwendung aus dem Förderprogramm (FILS-R) des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus mobilen CO2 -Sensoren für die Lucas-Cranach-Schule anschaffen und damit in technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften investieren konnte. Auch der Schulverband Kronach III rüstet die Gottfried-Neukam-Mittelschule mit entsprechenden Geräten aus, so Hofmann in einer Pressemitteilung.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist richtiges und regelmäßiges Lüften von besonderer Bedeutung, insbesondere, wenn sich eine größere Anzahl von Personen gleichzeitig in einem Raum aufhal-ten, wie beispielsweise in Klassenzimmern. In der kalten Jahreszeit gestaltet sich dies schwieriger - nicht nur muss darauf geachtet werden, dass die Räume nicht auskühlen, auch muss immer an das Wohl der Kinder bzw. Lehrer gedacht werden.

Eine Unterstützung hierfür ist der Einsatz von mobilen CO2 -Sensoren. Die Sensoren messen den Kohlendioxidgehalt in der Luft und warnen bei einer zu hohen Konzentration. Somit zeigen sie an, wann es Zeit zum Lüften ist. red