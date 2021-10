Die Förtschendorfer Schützen trafen sich zu ihrer aufgrund der Pandemie-Einschränkungen verschobenen Jahresversammlung für die Jahre 2020 und 2021. Die Berichte der Verantwortlichen waren wegen der stark minimierten Vereinsaktivitäten kurz gefasst, wie der Verein mitteilte.

Neuwahl und Ehrungen

Die Neuwahlen brachten keine nennenswerten Veränderungen. Gewählt wurden: Schützenmeister Harald Scherbel, Zweiter Schützenmeister Reinhold Heinlein, Dritter Schützenmeister Thomas Hitzel, Schatzmeister Clemens Wick-lein und Schriftführer Bernd Beständig. Die Kassenrevisoren sind Harald Schröder und Peter Heinlein. Den Ausschuss bilden Leander Langguth, Peter Heinlein, Ralf Müller , Christian Hammerschmidt, Markus Geiger, Jürgen Langguth und Daniel Jungkunz.

Verbunden war die Jahresversammlung mit Ehrungen. Für 25-jährige Mitgliedschaft zum Bayerischen Sportschützenbund und dem Deutschen Schützenbund wurden geehrt: Markus Sünkel, Matthias Schülein, Harald Schröder, Volker Neubauer, Hubert Klett, Stefan Görtler, Franz Görtler, Frank Bär, Andreas Brückner, Christian Hammerschmidt, Daniel Jungkunz, Klaus Graf , Jürgen Deuerling, Lothar Peter und Dietmar Heun.

Für 50-jährige Zugehörigkeit zu beiden Organisationen wurden gewürdigt: Ingrid Langguth, Hartmut Leitz, Wilhelm Wich, Paul-Ernst Jung, Peter Scherbel und Bernd Beständig. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Johann Hofmann geehrt.

Der Zweite Schützenmeister Reinhold Heinlein erhielt die Sebastianusnadel des Präsidenten des Deutschen Schützenbundes. Das Fahnenehrenzeichen in Silber des Bayerischen Sportschützenbundes wurde an Peter Heinlein und Leander Langguth verliehen. Leistungsnadeln des BBSB, Bezirk Oberfranken , gingen an Leander Langguth sowie Thomas Lang (jeweils Bronze, Silber , Gold ) und Thomas Hitzel (Bronze). ft