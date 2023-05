Die stolze Summe von 1070 Euro erbrachte eine Spendenaktion am Kaspar-Zeuß-Gymnasium für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Über die türkische Hilfsorganisation Ahbap Association kommt das Geld nun Menschen zugute, die infolge der Katastrophe oft alles verloren haben. Die Initiative zu dieser Aktion ging von Mert Düzardic aus, der am KZG die Q12 besucht.

Durch die Schülermitverantwortung (SMV) wurden in der Folge mehrere Aktionen zur Spendenbeschaffung durchgeführt, zu der alle Mitglieder der Schulfamilie, aber auch Gäste des Infotages beitragen konnten.

An diesem verkaufte die SMV an Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie die Eltern türkisches Fingerfood, das die Mutter von Mert Düzardic und Inhaberin des Antalya Imbisses in Tettau zubereitet hatte. Auch Trinkgelder aus dem Imbiss gingen in den Spendentopf ein.

Kuchen und WM-Tipps

Darüber hinaus durfte sich die Schülerschaft eine Woche lang darüber freuen, dass sie in der Pause an einem Stand der SMV selbst gebackene Kuchen kaufen und damit den guten Zweck unterstützen konnte. Auch das Lehrerkollegium ließ es sich nicht nehmen, weitere Barspenden beizusteuern und außerdem den Gewinn aus einem intern durchgeführten WM-Tippspiel zu spenden.

Die ganze Schulfamilie freut sich nun, dass die 1000-Euro-Hürde locker übersprungen wurde und zumindest ein kleiner Beitrag geleistet werden kann, das Leid der Bevölkerung im Katastrophengebiet zu lindern. red