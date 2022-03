Helfen, wenn Hilfe dringend nötig ist. Fernes Leid nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch etwas tun, es zu lindern – das dachten sich jetzt die rund 60 Jugendlichen der privaten Sabel-Fachoberschule in Kronach . Angesichts der täglichen Bilder vom Krieg in der Ukraine war schnell der Entschluss gefasst, sich in die große Anzahl der Menschen, die nicht nur von Hilfe reden, sondern auch handeln, einzureihen. In kürzester Zeit wurden wichtige und vor allem länger haltbare Nahrungsmittel gesammelt.

Nudeln, Konservendosen, Hygieneprodukte – all das kam binnen kürzester Zeit zusammen. „Die Aktion hat bei den Schülern ein offenes Ohr gefunden. Ich freue mich wirklich, dass sich unsere Jugendlichen mit den Problemen auf der Welt auseinandersetzen und vor allem darüber, dass sie tatkräftig anpacken. Sie, wir alle hier an der FOS, wollten etwas bewegen“, so Claudia Kandel, stellvertretende Schulleiterin. Auch Standortleiter Fabian Lauterkorn ist davon überzeugt, dass das damit gelungen sei, und fügt hinzu: „Wir sind eine kleine Schule, aber ich denke, es kommt nicht nur allein auf die Menge der Hilfen an, sondern eher darauf, dass sich hier in der Region Menschen finden, denen das Schicksal der Kriegsflüchtlinge nicht egal ist.“

Die gesammelten Nahrungsmittel wurden bereits abgeholt von Bernd Maier aus Nordhalben. Er organisierte schon mehrfach Transporte, die dann über eine befreundete Familie an die ukrainisch-polnische Grenze gefahren und von dort ins Krisengebiet weitergeleitet wurden. vs